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    Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri uyarısı

    Son günlerin hem çok tartışılan hem de konuşulan dizisi Erşan Kuneri için Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan uyarı geldi. Küçük Kemal, “Küçükler izlemesin” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 15:52
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    Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri uyarısı

    Cem Yılmaz, Netflix ile işbirliği yaparak "Erşan Kuneri" dizisini geçtiğimiz günlerde yayınladı.

    Ancak dizi senaryosunun dışında küfürlü içeriği ile daha çok konuşuldu.

    Oğlundan uyarı geldi

    Bazıları çok beğense de, diziyi Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç'ın “Gibi” dizisi ile kıyaslayıp sevmeyenler de oldu.

    Komedyen Cem Yılmaz ise Erşan Kuneri için oğlu Kemal Yılmaz ile bir “Kamu Spotu” çekti.

    Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri uyarısı VİDEO

    “Küfürlü ve kanlı”

    Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri için “18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir. Ama İngilizce izlemenizi tercih ederim.” dedi.

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #1

    “İngilizce izleyin” tavsiyesi

    Babasının “Siz İngilizce mi izlediniz?” sorusuna da yanıt veren Kemal Yılmaz, “Evet, bir problem görmedim” dedi.

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #2

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #3

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #4

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #5

    Cem Yılmaz ın oğlu Kemal Yılmaz dan Erşan Kuneri uyarısı #6


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