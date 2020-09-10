Cem Yılmaz’ın servet değerindeki yeni otomobili

Komedyen, yeni arabası Mercedes AMG GT ile önceki gün yollara düştü. 5 milyonluk aracın plakası da Yılmaz’ın oğlunun baş harflerinden oluşuyor.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, şu sıralar yeni otomobilinin keyfini sürüyor.

5 milyon lira değerindeki Mercedes AMG GT ile İstanbul Levent’teki evinden çıkan Yılmaz, Etiler’i dolaşarak aracı test etti.

Yılmaz, 20 dakikalık gezinti sonrası yine Levent’te bulunan ofisine gitti.

SERENAY SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

“Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?” sorusuna “Neden yapalım?” diye karşılık veren Cem Yılmaz, muhabirin “Özledik” yanıtına gülüp, geçti.

Yılmaz yine soruları yanıtsız bırakarak, ofisine girdi.

OĞLUNUN ADI PLAKADA

Cem Yılmaz, servet değerindeki aracına oğlu Kemal Yılmaz’ın adının baş harflerinden oluşan bir plaka taktırdı.