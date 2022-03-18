Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut

Ünlü çapkınlar listesinin en üst sıralarında yer alan Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

Yaşadığı hiçbir ilişkide bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve en son güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, hız kesmiyor.

RÜYA DA OYUNCU

Ünlü komedyen, en son dizisi Erşan Kuneri'de de kendisine rol verdiği 27 yaşındaki oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı.

Birkaç aydır birlikte olan çiftin, şu sıralar da aynı evi paylaştığı konuşuluyor.