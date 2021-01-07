Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan Cemal Hünal'a eşinden destek geldi.

Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü;

"PAYLAŞAMAZKEN..."

'Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az...

"GÖRECEĞİZ"

'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz.'