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    Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

    Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 12:33
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    Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan BKM Mutfak oyuncularından Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi.

    AÇIK HAVADA DÜĞÜN

    Bolu'da açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

    Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

    Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi #1

    Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi #2

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