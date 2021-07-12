Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile nikah masasına oturdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan BKM Mutfak oyuncularından Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi.

AÇIK HAVADA DÜĞÜN

Bolu'da açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.