Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi sona erdi

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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan üzen haber...

Aynı yapımda rol alan çiftin arkadaşları, zaman içerisinde aşka dönüştü.

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, ilişkilerinin başladığı 2021'de, örnek çift olarak gösteriliyordu.

İKİNCİ ŞANS VERDİLER

2022'de ayrılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz yıl, birbirlerine bir şans daha tanıdı.

BİR KEZ DAHA BİTTİ

İşler bir kez daha yolunda gitmedi.

Evlenecekleri düşünülen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, bir kez daha ayrıldı.