Cemre Baysel'den estetik açıklaması! Cildinin güzelliği hakkında konuştu

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Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Leyla dizisinde rol alan Cemre Baysel, her söylediği ve her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

Baysel'den estetik açıklaması geldi. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim kusursuz cildiyle ilgili de konuştu.

"GİZLEMEM"

Yüzünde hiçbir estetih müdahale olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" dedi.

"BESLENMEME DİKKAT ETMEM"

Güzel oyuncu, "Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok. Damak tadıma uygun her şeyi yerim, fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm" diye konuştu.