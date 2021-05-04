Cemre Kemer 7 ayda 10 kilo aldı

7 aylık hamile olan Cemre Kemer, aldığı kiloları hiç dert etmediğini söyledi.

12 yıl önce olaylı bir şekilde dağılan Hepsi'nin üyesi Cemre Kemer, Aralık 2020’de Emir Medina ile evlenmişti. Bir süre sonra ise bebek beklediğini açıklamıştı.

7 aylık hamile olan Cemre Kemer, bugünlerde kızına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"HİÇ DERT ETMİYORUM"

Hamileliğinde şimdiye kadar 10 kilo aldığını söyleyen Kemer, “Hamile kaldığım zaman 44 kiloydum. 10 kilo aldım, şimdi 54’üm. Hayatımda hiç 48’in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık. Sürekli yemek yemek istiyorum. Kiloları da hiç dert etmiyorum.” şeklinde konuştu.