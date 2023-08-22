Cemre Kemer, eşinin çektiği fotoğraflara isyan etti Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, tatilde eşine verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlandı.

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Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Evlilik haberini de Instagram hesabından duyurmuştu.

Cemre Kemer eşi ve çocuğuyla tekne tatiline çıktı. Ünü şarkıcı, paylaşmak için eşinden bikinili fotoğraflarını çekmesini istedi. Çeşitli pozlar verdi ama sonucu beğenmedi.

“Daha ne kadar kötü çekebilir, bilmiyorum. Kolumu bile kesti” diyerek Emir Medina’ya sitem etti.

"Pareom kayınvalidemden"

Cemre Kemer daha sonra da eşiyle çekilmiş bu pozunu paylaştı. Takipçileri ünlü isme pareosunu sordu. Cemre Kemer de "Pareom kayınvalidemden" diyerek cevap verdi.