Cemre Kemer evlendi

Şarkıcı Cemre Kemer, reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solisti Cemre Kemer, reklamcı Emir Medina ile dün aile arasında düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

ARKADAŞLARI SANAL YOLDAN BAĞLANDI

Sade bir gelinlik giyen Kemer’in yakın dostları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, pandemi nedeni ile törene sanal bağlantı yolu ile katıldı.

"ÖNCE SAĞLIK"

Instagram hesabından nikahtan kareler yayınlayan ünlü şarkıcı, "Pandemi dolayısıyla sadece aile olabildi. Kimseyi riske atmayacağımız günleri bekliyoruz. Önce sağlık." notunu düştü.