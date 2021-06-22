Cemre Kemer: Son haftalar

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz yıl Emre Medina ile evlenen ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Cemre Kemer, hamilelikte yaşadığı heyecanı sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.

"BİN ŞÜKÜR"

Kemer, ailesiyle geçirdiği bir günden kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Şarkıcı, o fotoğrafların altına da şu notu düştü: "Son haftalar. Güzel bir gün. Hele bir de yağmur beklerken mis gibi bir güneş. Bin şükür."

Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Cemre Kemer, nikah sonrası şunları söylemişti: "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…"