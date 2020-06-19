Cemre Kemer'den Hepsi paylaşımı

12 yıl önce olaylı bir şekilde dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer, “Oldies but goldies” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.

Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, anlaşamamış ve 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı.

TEK TEK BARIŞTILAR

İlk olarak geçtiğimiz ay Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

12 YIL SONRA

Cemre Kemer, Instagram hesabından, “Oldies but goldies” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.