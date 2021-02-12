Cemre Kemer'den yeni pozlar

18 haftalık hamile olan Cemre Kemer, sosyal medyadan son halini paylaştı.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.,

Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 18. haftaya girdi.

Cemre Kemer, leopar desenli siyah-beyaz yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

"ÖNDEN BAKINCA..."

Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Önden bakınca haydi yine ben gibiyim de... Yandan" notunu düştü.