Cemre Melis Çınar: Arkamdan bağırıyorlar

Kırmızı Oda dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar, rolünü anlattı.

'Kırmızı Oda' dizisinde 'Alya'nın annesi karakteriyle dikkat çeken Cemre Melis Çınar, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, dizide oynadığı karakteri anlattı.

Çınar, "Çok çalıştığım bir karakter oldu, her oyuncunun eline bu kadar iyi bir karakteri oynama fırsatı geçmez o yüzden çok şanslıyım.

"OYNAMAK KEYİFLİYDİ"

Evet yıpratıcıydı ama Süreyya'nın derin sularında yüzmek bana çok iyi geldi. Başka bir insan formunu bu kadar deneyimlemek benim için çok hoş. Benim için derin bir suydu, güzel bir nefeste çıktım. Tabii ki bir oyuncu olarak o ben olmadığım için benim dışımda bir karakter olduğu için çok etkilenmedim. Oynamak çok keyifliydi" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR ÇOK ETKİLENMİŞ"

İnsanların nevrotik bir karakteri iyi anladığını ve sokakta arkasından 'Alya' diye bağırdıklarını ifade eden Çınar, "Sokakta genelde arkamdan Alya diye bağırıyorlar. Ben de her seferinde gülüyorum. İnsanlar çok etkilenmiş güzel yorumlar alıyorum" ifadelerini kullandı.