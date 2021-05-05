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    Cemre Öktem: Ben şanslı bir kadınım

    efirin Kızı dizisinde Sancar Efeoğlu'nun kız kardeşi Zehra rolündeki Cemre Öktem, hayata karşı olan tutumundan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:15
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    Cemre Öktem: Ben şanslı bir kadınım

    En son "Sefirin Kızı" dizisinde ise 'Zehra' karakterini canlandıran Cemre Öktem, bir derginin Mayıs sayısına konuk oldu. Cemre Öktem şanslı biri olduğunu ifade etti.

    "HAYAT ÖNÜME SUNDU"

    Hayata karşı tutumunun hayal kurmak ve fırsatları yakalamak üzerine kurulu olduğunu söyleyen oyuncu “Hayallerim için emek verirken hayat da bir yandan ilgili fırsatları önüme sundu her zaman. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

    Cemre Öktem, 2016’da ilk dizi deneyimi olan "Aşk ve Mavi" dizisinde 'Gülsüm' karakterini, 2017’de "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinde de 'Ayşe 'karakterini canlandırmıştı.

    Cemre Öktem: Ben şanslı bir kadınım #1

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