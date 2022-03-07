Cengiz İmren: Manikürlü, pedikürlü arabesk okunmaz

Popçuların ve eline mikrofon alan herkesin arabesk okumaya çalışmayanına sinirlenen Cengiz İmren, içini döktü.

Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz İmren, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. İmren, şu sıralar arabesk şarkıları söyleyen ve Bergen için yapılan albümde de yer alan Gülşen hakkında konuştu.

"BEN OYUNCU OLSAM ELEŞTİRİRLER"

Son zamanlarda pop şarkıcılarının ve bazı oyuncuların arabesk müziğe yönelmesiyle şarkı çıkarmalarını yadırgadığından söz eden Cengiz İmren, "Ben şimdi oyunculuk yapmaya kalksam, bazıları çıkıp eleştirecek.

"OJELİ PARMAKLARIYLA ARABESK SÖYLÜYORLAR"

Onlarda şu manikürlü, pedikürlü ojeli tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Arabesk bir yaşam biçimidir. Onlar sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylüyorlar. Bence herkes kendi işini yapsın." dedi.