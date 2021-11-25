İş adamı Mustafa Can'a masadan aldığı servis bıçağı ile saldırdığı iddia edilen Cengiz kurtoğlu'ndan yeni açıklama geldi.

İstanbul Sarıyer’de şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun, tartışma yaşadığı iş adamı Mustafa Can'ı servis bıçağıyla yaraladığı iddia edilmesi, kamuoyunun gündemine oturdu.

Sosyal medyada kamera görüntülerini yayınlayıp daha sonra silen 62 yaşındaki sanatçı, olayın perde arkasına dair açıklama yaptı.

Usta sanatçı, "Bana kesinlikle tuzak kuruldu" dedi.

"BANA TUZAK KURULDU"

"Çok kalbim kırıldı" diyen usta sanatçı, "Sinir sistemlerim iyi değil, böyle şeylere alışık değilim. Bir kardeşim doğum gününe davet etti. Gittik, her şey çok güzel, saygılı sevgili. Alkolün de etkisiyle ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini 'sözlerini geri al' diye. Orada ufak tefek gerilmeler oldu...

Cengiz Kurtoğlu, bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı VİDEO





"BENİM BIÇAKLA NE İŞİM VAR"

Benim bıçakla ne işim var! Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim ve ifade verdim. Konu buraya kadar geldi...

"KALBİM KIRILDI"

Bu olaylara üzülüyorum, 40 yıldan beri hiç böyle olumsuz olaylarım olmadı. Çok kalbim kırıldı. Yalan yanlış ifadelerle bu adam televizyonlara çıkarıyorlar. Çok üzgünüm, olay çok basit bir olay. Sanatçı büyüklerime yanlış ifadeler kullandı. 'Türkiye’nin en büyük sanatçısı Ciguli, başka kimse yoktur benim için' dedi...

"KÜFÜRLER VAR ORTADA"

Küfürler var ortada. Sanatçıya, emeğe saygısızlık var. Yüksek sesle bizi rahatsız edecek şekilde hakarete varan sözler var. Ben de bunun karşılığını vermek istedim. Kendi kendini mi tırmıkladı, hayretler içinde kaldım. Bu olay organize! Bu adam iş adamı değil, öyle bir tarzı yok...

"UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"

Bana kesinlikle tuzak kuruldu. Sanatçıya küfür, emeğe küfür ağrıma gitti. Utanç verici bir olay. O görüntüdeki ben değilim. Ben o masada olmasam bana da küfür edecek. Eskiden ne vardı biliyor musunuz siyasilerin önünden soyunurlardı televizyona çıkmak için. Bu adam bu yaşta meşhur olmaya mı çıktı?"















