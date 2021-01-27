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    Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm

    Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda üvey annesinden şiddet gördüğünü itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 09:17
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    Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm

    Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu,“Lerzan’la Çok Mutlu” programına konuk oldu.

    Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

    "BUZ GİBİ SUYLA YIKARDI BENİ"

    Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi: “Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi.”

    Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

    Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm #1

    Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm #2

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