Cengiz Kurtoğlu'ndan iş adamı Mustafa Can'a bıçaklı saldırı

İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, 'Orhan Gencebay'a hakaret etti' iddiasıyla iş adamı Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı.

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir restoranda düzenlendiği doğum günü partisine katıldı.

Kurtoğlu'nun oturduğu masada iş adamı Mustafa Can da vardı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; masada aniden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş adamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi.

SERVİS BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Öfkesi dinmeyen Kurtoğlu, daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği Mustafa Can'a saldırdı.

Cengiz Kurtoğlu iş adamını bıçakladı VİDEO

"UYARMAMA RAĞMEN HAKARET ETTİ, BIÇAKLA DEĞİL TIRNAĞIMLA YARALANDI"

Ünlü müzisyen, iş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi.

Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "Uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.



















