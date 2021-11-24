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- Cengiz Kurtoğlu'ndan iş adamı Mustafa Can'a bıçaklı saldırı
Cengiz Kurtoğlu'ndan iş adamı Mustafa Can'a bıçaklı saldırı
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 22:22
- Güncelleme : 24.11.2021 - 22:25
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir restoranda düzenlendiği doğum günü partisine katıldı.
Kurtoğlu'nun oturduğu masada iş adamı Mustafa Can da vardı.
ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; masada aniden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş adamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi.
SERVİS BIÇAĞIYLA SALDIRDI
Öfkesi dinmeyen Kurtoğlu, daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği Mustafa Can'a saldırdı.
Cengiz Kurtoğlu iş adamını bıçakladı VİDEO
"UYARMAMA RAĞMEN HAKARET ETTİ, BIÇAKLA DEĞİL TIRNAĞIMLA YARALANDI"
Ünlü müzisyen, iş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi.
Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "Uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.