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    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu'na yorum yazdı

    Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu mili futbolcu Cengiz Ünder ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:53
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    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu'na yorum yazdı

    Survivor yarışmasının 2021 sezonunda mücadele eden ve hem parkur performansı hem de güzelliği ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, 25 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, şimdilerde gözlerden uzak bir yerde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

    Kalaycıoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatilde çekilen mavi bikinili fotoğrafını, 550 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Bulunduğu konumu da belirten Survivor Aleyna, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi.

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #1

    Cengiz'in civcivi

    Takipçilerin övgü yağdırdığı Aleyna, tatil pozuyla 35 binden fazla beğeni aldı. Milli futbolcuyla ilgili yorumlar da dikkatlerden kaçmadı.

    Ünlü futbolcu ilişki yaşadığı iddia edilen Aleyna'ya civciv emojisi gönderdi. Bunu gören takipçiler fotoğrafı bırakıp Cengiz Ünder'e yorum yağdırdı.

    Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına transfer olmuştu.

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #2

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #3

    Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder, aşk yaşamaya başladı - VİDEO

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #4

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #5

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #6

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #7

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    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #9

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #10

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    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #12

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #13

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #14

    Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu na yorum yazdı #15


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