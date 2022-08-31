Cenk Eren: Ajda Pekkan'ı dudağından öpmedim

Bodrum'da konser veren Ajda Pekkan ile Cenk Eren'in sahne arkasında öpüştüğü iddia edildi.

Ajda Pekkan ile Cenk Eren, Bodrum'daki konserlerde bir araya geldi. İki ünlü şarkıcının sahne arkasında dudaktan öpüştüğü iddia edildi. Pekkan da Eren de söz konusu iddiaları yalanladı.

"Yanaklarımdan öptü"

Pekkan da Eren de bu iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Ajda Pekkan, "Cenk'in programı sona erdi. Onun ardından sahneye çıkacağım için kulis koridorunda karşılaştık. Elimden tutup yanaklarımdan öperek beni tebrik etti. Dudaklarımdan öpmedi." dedi.

"Ajda benim dostum"

Cenk Eren de öpüşme iddiasını yalanlayarak bu konuda şunları söyledi; "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur."