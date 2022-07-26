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    Cenk Eren, isyan eden Nazan Öncel’e cevap verdi

    Nazan Öncel'in ev fiyatlarına isyan etmesi Cenk Eren'in aklına eski günleri getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 07:55
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:22
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    Cenk Eren, isyan eden Nazan Öncel’e cevap verdi

    Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’i ev fiyatları isyan ettirdi. Taksim’de 1+1 dairenin 13 milyon liraya satıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan sanatçı, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

    "Neyse sustum"

    Videoda “Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum.” diyen Nazan Öncel’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kişi artan fiyatlardan dert yandı.

    Nazan Öncel'in ev fiyatlarına isyan etti VİDEO

    "Siz de bir ev parası istediniz"

    Öncel'in isyanına meslektaşı Cenk Eren'den aynıt geldi. Eren, Öncel'e şöyle yanıt verdi: “Çok haklısınız Nazan Hanım. Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz, size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda. Sevgi ve saygıyla, her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle.”

    Cenk Eren, isyan eden Nazan Öncel’e cevap verdi #1

    Hızını alamayan Cenk Eren, daha sonra iki paylaşım daha yapıp; "Fil hafızası vardır bende. Kinci değilim unutmam." yazdı.

    Cenk Eren, isyan eden Nazan Öncel’e cevap verdi #2

    Cenk Eren, isyan eden Nazan Öncel’e cevap verdi #3


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