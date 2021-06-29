Cenk Eren'den Şeyma Subaşı yorumu

Daha önce Şeyma Subaşı'nı yazdığı tweetle uyaran Cenk Eren, "Keşke haklı çıkmasaydım" dedi.

Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki iddialara bitmek bilmiyor. İddialara göre Şeyma Subaşı, sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu öğrenince ilişkisini bitirdi. Hatta Subaşı, Ibiza'da ev yeni bir ev tutması için kızının babası eski eşi Acun Ilıcalı'dan da yardım istedi.

Bu aşka başından bu yana şüphe ile yaklaşan ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yaptığı bir yorum sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİR DE LİNÇ ETTİNİZ"

Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp "Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.

"BİR DE EVLADINIZ YANINDA"

Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.

Mısırlı Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatması çok konuşulmuştu.