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    Cenk Torun'un son hali

    90'lı yılların popüler isimlerinden Cenk Torun, oğlunu mezuniyetinde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 09:00
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    Cenk Torun'un son hali

    Eski popüler dizilerden Çılgın Bediş'te Oktay karakterine hayat veren Cenk Torun'un yıllar sonra ortaya çıktı.

    47 yaşındaki Torun, geçtiğimiz hafta oğlu Şan’ın Tarabya’daki okulunda gerçekleşen mezuniyet törenine katıldı.

    OÜLU BOYUNA YETİŞTİ

    Nevin Ursavaş ile nikah masasına oturan Cenk Torun, boyu kadar olan oğlu Şan’ın bu özel gününde oldukça gururlandı. Uzun zaman ekranlardan uzak duran Cenk Torun, törene katılması herkes için sürpriz oldu.

    Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.

    Cenk Torun un son hali #1

    Cenk Torun un son hali #2

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