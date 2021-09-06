Cenk Tosun'un yeni evi

İngiltere’nin Everton takımında top koşturan “Tosun Paşa” lakaplı Cenk Tosun, yeni ev aldı.

İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan başarılı oyuncu Cenk Tosun, İstanbul'daki ünlü bir siteden ev aldı.

EVE 18 MİLYON TL VERDİ

Yeni evini kaba inşaattan 18 milyon TL’ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun’un zevkine göre yaptırıyor. İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL’yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti.