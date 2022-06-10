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    Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı

    Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Ayşe rolüyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy evliliğe ilk adımını attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 11:50
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    Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı

    Bir dönemin reyting rekorları kıran Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Ayşe rolüyle ünlenen Belemir Temizsoy nişanlandı.

    Nişanlanan güzle oyuncu, mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Hadise'ye benzetiyorlar

    Belemir Temizsoy için nişandaki tarzı üzerinden 'Hadise'ye benzemiş' yorumları yapıldı.

    Hemşire

    Cennet Mahallesi'nden sonra herhangi bir projede rol almayan ve hemşire olan Belemir Temizsoy, son yıllarda sosyal medya influencerliği yapıyor.

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #1

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #2

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #3

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #4

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #5

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #6

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #7

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si Belemir Temizsoy nişanlandı #8


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