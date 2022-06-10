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- Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Ayşe rolüyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy evliliğe ilk adımını attı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2022 - 11:22
- Güncelleme : 10.06.2022 - 11:50
Bir dönemin reyting rekorları kıran Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Ayşe rolüyle ünlenen Belemir Temizsoy nişanlandı.
Nişanlanan güzle oyuncu, mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
Hadise'ye benzetiyorlar
Belemir Temizsoy için nişandaki tarzı üzerinden 'Hadise'ye benzemiş' yorumları yapıldı.
Hemşire
Cennet Mahallesi'nden sonra herhangi bir projede rol almayan ve hemşire olan Belemir Temizsoy, son yıllarda sosyal medya influencerliği yapıyor.