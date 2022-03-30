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- Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü
Belemir Temizsoy'un son halini görenler Hadise'ye benzetti.
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 12:05
- Güncelleme : 30.03.2022 - 12:35
Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Dizideki küçük Ayşe olarak akıllarda kalan Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.
HADİSE OLDU
Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, güzelliğiyle beğeni topladı.
Belemir Temizsoy, takipçileri tarafından şarkıcı Hadise'ye benzetildi.