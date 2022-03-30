Petrol
110.29
2.40%
Euro
16.36
1.06%
Dolar
14.67
0.65%
Altın
905.24
0.65%
Borsa
2232
1.14%
Bitcoin
694.799
-1.63%
BTXN Coin
38.65
4.57%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü

    Belemir Temizsoy'un son halini görenler Hadise'ye benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü

    Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    Dizideki küçük Ayşe olarak akıllarda kalan Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.

    HADİSE OLDU

    Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, güzelliğiyle beğeni topladı.

    Belemir Temizsoy, takipçileri tarafından şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

    Cennet Mahallesi nin küçük Ayşe si Belemir Temizsoy büyüdü #1

    Cennet Mahallesi nin küçük Ayşe si Belemir Temizsoy büyüdü #2

    Cennet Mahallesi nin küçük Ayşe si Belemir Temizsoy büyüdü #3

    Cennet Mahallesi nin küçük Ayşe si Belemir Temizsoy büyüdü #4


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den istediği 3 isim ortaya çıktı
    Transfer dosyası

    Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den istediği 3 isim ortaya çıktı

    Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
    Gündem

    Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir