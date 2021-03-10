Ceren Hindistan: 3 şartla çocuk yaparım

Oyuncu Ceren Hindistan, "Sevgilim çocuk istiyor ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve şu sıralar sevgilisiyle Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

"FAKİR SEVGİLİ İSTEMEM"

"Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan'ın bu yanıtına sosyal medyada yorum yağmıştı.

"ŞARTLAR YOKSA ÇOCUK DA YOK"

Arya adında bir kızı olan Ceren Hindistan şimdi de "Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorluk çektim. İki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam." sözleriyle tepki çekti.

32 yaşındaki oyuncunun bu sözleri de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.