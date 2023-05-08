Ceren Karakoç'un pozları olay oldu
ensonhaber.com

RTÜK'ün verdiği cezadan sonra gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran başarılı Ceren Yalazoğlu için verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Ceren Karakoç'un pozları olay oldu

Sürprizlere açık

"Tesir altına alıcı heyecanı, her defasında yeniden keşfedilmeyi bekleyen merak duygusu ve sürprizlere açık dönüşümleriyle farklı anlatıların çözümlemelerine odaklanıyor" notuyla pozları paylaşılan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Ceren Karakoç'un pozları olay oldu

Sıla Türkoğlu arkadaşının pozlarına "Üff bu ne kızım" yazarken pek çok takipçi ise Kerimcan Duymaz da pozlara tepkisiz kalmadı. Kerimcan Ceren Yalazoğlu'na "Yaaayyyy sexyy ladyy" yorumunda bulundu.

Ceren Karakoç'un pozları olay oldu