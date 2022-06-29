Ceren Moray, yeni sevgilisiyle Alaçatı'da

Fransız eşinden yeni boşanan Ceren Moray, Alaçatı sokaklarında köşe kapmaca oynadı.

Ünlü oyuncu Ceren Moray, uzun süredir birlikte olduğu Fransız sevgilisi Nico Brun ile 2017’de Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Aralarındaki aşk biten çift, beş yılın sonunda geçtiğimiz ay boşandı.

Daha önce bir dijital derginin yayın yönetmeni Doğu Orcan ile Cihangir’de görüntülenen Moray, aşkı inkar etmiş “Arkadaşız” demişti.

Kaçtılar

Ceren Moray ile Doğu Orcan, önceki gün de Alaçatı’da görüntülendi. Gece yarısı birlikte yürürlerken haberciler karşılarına çıkınca panik halinde bir ara sokağa girdiler.

Sonra da muhabirlere sırtlarını döndüler. Bir süre sonra Moray tek başına sokaktan çıkarak uzaklaştı. Sonra bir araya gelerek gecenin karanlığında gözden kayboldular.