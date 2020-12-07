Ceyda Ateş: Biz yürüyüşe başladık

Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktı.

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz günlerde bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.

"İYİ GELİYOR"

31 yaşındaki Ateş, kızı ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık." notunu düştü.

"SETLERE DÖNERİM"

Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere." şeklinde yanıt vermişti.

Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı: "Hem benim hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında."