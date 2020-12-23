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    Ceyda Ateş doğum kilolarını verdi

    Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 07:55
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    Ceyda Ateş doğum kilolarını verdi

    Üç yıl önce Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz günlerde bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.

    İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    "47 KİLO İLE BAŞLADIM"

    31 yaşındaki Ceyda Ateş, bir takipçisinin, "Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?" sorusuna, "47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim" cevabını verdi.

    Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etti.

    Ceyda Ateş doğum kilolarını verdi #1

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