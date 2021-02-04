Ceyda Ateş, hamilelik kilolarını verdi

Hamilelik döneminde dokuz kilo alan Ceyda Ateş, sağlıklı beslenip spor yaparak kısa sürede eski formuna kavuştu.

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenip Miami’ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, 26 Kasım’da kızı Talya’yı dünyaya getirmişti.

Yaz başında bebeği ile Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, eski formuna kavuştu.

"5 KİLO VERDİM"

Ceyda, “Hamilelik dönemimde dokuz kilo alıp 56’ya çıkmıştım, beş kilo verdim. Sağlıklı besleniyor ve spor yapıyorum.” dedi.