Euro
8.5461
-0.92%
Dolar
7.1186
-0.64%
Altın
415.23
-1.62%
Borsa
1.535
0.07%
Bitcoin
266.900
4.00%
EXEN Coin
15.94
-8.39%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Ceyda Ateş, hamilelik kilolarını verdi

    Hamilelik döneminde dokuz kilo alan Ceyda Ateş, sağlıklı beslenip spor yaparak kısa sürede eski formuna kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ceyda Ateş, hamilelik kilolarını verdi

    İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenip Miami’ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, 26 Kasım’da kızı Talya’yı dünyaya getirmişti.

    Yaz başında bebeği ile Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, eski formuna kavuştu.

    "5 KİLO VERDİM"

    Ceyda, “Hamilelik dönemimde dokuz kilo alıp 56’ya çıkmıştım, beş kilo verdim. Sağlıklı besleniyor ve spor yapıyorum.” dedi.

    Ceyda Ateş, hamilelik kilolarını verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir