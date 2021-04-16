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    Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu

    Eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 10:03
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    Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu

    Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle aşılama sürüyor. Geçtiğimiz aylarda annelik heyecanı yaşayan Ceyda Ateş, ABD'de aşı oldu.

    "AŞIMI OLDUM"

    32 yaşındaki oyuncu, "Bugün ben de aşımı oldum. ABD'de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Dilerim herkes aşısını en kısa zamanda olur ve bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

    'LÜTFEN DİKKAT EDİN!'

    Takipçilerine seslenen Ateş, "Lütfen dikkat edin, 'nasıl olsa elbet olacağız' diye düşünmeyin. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Tanımadığımız kişilerin sevdiklerini de kaybettirmeyelim" ifadelerini kullandı.

    Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu #1

    Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu #2

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