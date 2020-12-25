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- Ceyda Ateş: Talya 1 aylık oldu
Ceyda Ateş: Talya 1 aylık oldu
Gçtiğimiz ay doğum yapan oyuncu Ceyda Ateş, hamileyken aldığı kiloların çoğunu verdi.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 11:00
- Güncelleme : 25.12.2020 - 11:10
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz ay bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Ateş, ayna pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
"YORGUNUM"
Ceyda Ateş, gönderisine, "Talya Hanım 1 aylık, kesinlikle yorgunum." notunu düştü.
31 yaşındaki Ateş, bir takipçisinin, "Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?" sorusuna, "47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim." cevabını vermişti.