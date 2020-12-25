Ceyda Ateş: Talya 1 aylık oldu

Gçtiğimiz ay doğum yapan oyuncu Ceyda Ateş, hamileyken aldığı kiloların çoğunu verdi.

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz ay bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Ateş, ayna pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"YORGUNUM"

Ceyda Ateş, gönderisine, "Talya Hanım 1 aylık, kesinlikle yorgunum." notunu düştü.

31 yaşındaki Ateş, bir takipçisinin, "Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?" sorusuna, "47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim." cevabını vermişti.