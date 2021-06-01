Ceyda Ateş'e Buğra Toplusoy’dan esprili yorum

Oyuncu Ceyda Ateş'in kızıyla paylaştığı fotoğrafa, eşi Buğra Toplusoy'dan yorum geldi.

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile bir paylaşım yaptı.

"UFAK YAŞTA ÖĞRETMELİ"

Kızıyla hayvanat bahçesine giden Ceyda Ateş, 'Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar." notunu düştü.

"ÇOCUĞU KENDİNE BENZETTİN"

Buğra Toplusoy da eşi Ceyda Ateş'in paylaşımına kayıtsız kalmadı, esprili bir yorum yazdı. "Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti." dedi.