Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy yurt dışı hayali olanları uyardı

Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı Hande Gezgin karakteri ile akıllara kazınan Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Evlendikten sonra ekranlara ara veren oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenmişti. 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, uzun süredir Miami'de yaşıyor.

Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.

"Miami'de yaşamak zor"

Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.