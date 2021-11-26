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    Ceyda Ateş'in kızı Talia 1 yaşında

    Kızının 1. yaş günü için parti düzenleyen Ceyda Ateş, doğum günü pastasını bile kendi elleriyle yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 08:04
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 09:24
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    Ceyda Ateş'in kızı Talia 1 yaşında

    Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti.

    Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Ateş, sosyal medyayı aktif kullandığı için gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, son olarak kızı Talia'nın 1. yaş doğum gününden pozlarını paylaştı.

    "1 YAŞA SELAM"

    Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş'in "1 yaşa selam olsun" notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    AYNI BABASI

    Ateş'in kızı Talia'nın, babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Ceyda Ateş in kızı Talia 1 yaşında #1Ceyda Ateş in kızı Talia 1 yaşında #2

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