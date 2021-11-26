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Ceyda Ateş'in kızı Talia 1 yaşında

Ceyda Ateş'in kızı Talia 1 yaşında

Kızının 1. yaş günü için parti düzenleyen Ceyda Ateş, doğum günü pastasını bile kendi elleriyle yaptı.