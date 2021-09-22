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    Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları

    Sosyal medyayı sık kullanan Ceyda Ateş, yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 07:47
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 08:30
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    Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları

    2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika’da dünyaevine giren oyuncu Ceyda Ateş, kariyerine ara vermişti.  Bu evliliğinden bir de Talia adında kızı olan Ateş, bugün kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu.

    BEĞENİ YAĞDI

    Taze annenin kızı ile olan yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu ve kızının sevimli anları ise kameralara yansıdı. Talia'nın sevimli halleri sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline geldi.

    Ceyda Ateş'in kızı ile paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları ViDEO

    Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları #1Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları #2

    Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın gülümseten anları #3

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