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    Ceyda Düvenci, aşka geldi

    Ceyda Düvenci, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça ilgi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 07:21
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    Ceyda Düvenci, aşka geldi

    Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile hayatını birleştirmişti. Şakrak'ın işleri için Bodrum'a yerleşen Düvenci, sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    İki çocuk annesi 43 yaşındaki güzel oyuncu Ceyda Düvenci kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak'a olan aşkını yine sosyal medyadan haykırdı.

    AŞKINI HAYKIRDI

    Düvenci eşi Bülent Şakrak ile çekildiği romantik kareyi paylaşarak "Seninle her günüme sevdalıyım" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

    Ceyda Düvenci, aşka geldi #1

    Ceyda Düvenci, aşka geldi #2

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