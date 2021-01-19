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    Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

    Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kızının genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurunca gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 12:11
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    Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

    Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

    "GÜN SENİN GÜNÜN"

    Düvenci, paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21“ notunu düştü.

    Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri “Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil." yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik etti.

    Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu #1

    Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu #2

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