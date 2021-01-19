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Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kızının genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurunca gündem oldu.