Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan iz bırakmadı Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, aşktan kalan dövme izini de yok etti.

ensonhaber.com Evliliklerine herkesin imrenerek baktığı ünlü çiftlerden Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Düvenci, bir süre yakın dostlarıyla ve ailesiyle tatil yapmıştı. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Düvenci'nin son paylaşımında bir detay gözlerden kaçmadı. 'Believe' oldu Ünlü oyuncu ve sunucu, eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci, o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' oldu.

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