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    Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor

    İki çocuk annesi başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, artık televizyona iş yapmayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:22
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    Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor

    En son dijitalde yayınlanan 'Öğrenci Evi ve 'Prens' adlı yapımlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, bundan böyle televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.

    4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirten Düvenci, şöyle konuştu:

    "YETİYOR"

    "Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Son olarak dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok"

    Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor #1

    Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor #2


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