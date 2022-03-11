Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, artık televizyona iş yapmayacağını açıkladı.

En son dijitalde yayınlanan 'Öğrenci Evi ve 'Prens' adlı yapımlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, bundan böyle televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.

4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirten Düvenci, şöyle konuştu:

"YETİYOR"

"Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Son olarak dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok"



