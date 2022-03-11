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- Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor
Ceyda Düvenci, dijital iş istiyor
İki çocuk annesi başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, artık televizyona iş yapmayacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 09:22
En son dijitalde yayınlanan 'Öğrenci Evi ve 'Prens' adlı yapımlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, bundan böyle televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.
4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirten Düvenci, şöyle konuştu:
"YETİYOR"
"Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Son olarak dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok"