Ceyda Düvenci, eşiyle öpüştüğü pozu paylaştı

Ceyda Düvenci, Instagram hesabından "Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyerek eşi Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu yayınladı.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğuyla evde zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, eşiyle romantik bir paylaşım yaptı.

"AŞKINA SIKI SIKI SARIL"

Oyuncu paylaşımına da "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi.

Düvenci paylaşımını romantik bunlar takipçilerinin yanı sıra eleştirenler de oldu.