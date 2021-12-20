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    Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı

    Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'la fotoğraflarını yayınlayıp 7. yıllarına özel bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 09:15
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    Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı

    İki ünlüoyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı.

    Evliliğiyle ilgili hep güzel şeyler paylaşan Düvenci, sosyal medya hesabından yıl dönümleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

    "BİN ŞÜKÜR"

    Düvenci, 'Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… inişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az-öz dostlarımıza bin şükür sevgilim…

    "BU HAYATTA EN ÇOK SENİ SEVDİM"

    Seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… ben bu hayatta en çok seni sevdim… iyi ki…' mesajını paylaştı.

    Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı #1

     

    Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı #2

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