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    Ceyda Düvenci'den psikolog açıklaması

    Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 27 yaşından beri psikoloğa gittiğini itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:11
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    Ceyda Düvenci'den psikolog açıklaması

    Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, katıldığı programda hayatını anlattı.

    Düvenci, açıklamaları ile adından söz ettirdi.

    27 yaşından beri psikoloğa gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, şunları söyledi:

    "Psikoloğun çok kıymetini gördüm. Bazı arkadaşlarım ise 'Ne faydası olacak bana' diyor. Psikolojide çok kadim bilgi var.

    "Haksızlık ve cehalet"

    Buna kayıtsız kalıp, o hayatı mutsuz idame ettirme meselesi haksızlık ve cehalet gibi geliyor. Hepimiz yaralı bir neslin yetiştirdiği yaralı çocuklarız. Çocuklara bırakacağımız en güzel miras, o yaraları temizlemek. Bu da insanın kendi içine yapacağı yolculuktur."

    Ceyda Düvenci den psikolog açıklaması #1


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