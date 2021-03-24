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    Ceyda Düvenci’nin belindeki dövme dikkat çekti

    İki çocuk annesi 43 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından amuda kalkarak verdiği pozu paylaştı. Oyuncunun belindeki dövme dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:51
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    Ceyda Düvenci’nin belindeki dövme dikkat çekti

    Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen oyuncu Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, amuda kalkarak poz verdi.

    KUR'AN-I KERİM'DEKİ HARFİ KAZITTI

    Belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaşan Düvenci’nin dövmesinin şekli de dikkatlerden kaçmadı.

    Düvenci’nin Arap alfabesinin 27’nci harfi olan “Vav”ı beline kazıttığı görüldü.

    Ceyda Düvenci’nin belindeki dövme dikkat çekti #1

    “VAV” NE DEMEK?

    Arap alfabesinin 27’nci harfi olan “Vav”, Kur'an-ı Kerim'de en sık karşılaşılan harflerden biridir. Bazen iki kelimeyi birbirine bağlayan bağlaç bazen de çözülemeyen büyük bir sır olarak kaldığı söylenir.

    Henüz doğmamış bir bebeğin anne rahmindeki hali olarak da belirtilir, ebced (geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından ilk dört harfinin okunuşlarıyla türetilmiş bir sözcük) hesabındaki 6 sayısı olarak da…

    Ceyda Düvenci’nin belindeki dövme dikkat çekti #2

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