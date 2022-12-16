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    Ceyda Düvenci'nin zayıflama sırrı

    Günden güne eriyen Ceyda Düvenci, nasıl zayıfladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 07:43
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    Ceyda Düvenci'nin zayıflama sırrı

    İki çocuk annesi ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

    Dirençli yağlar için program uygulandı

    45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci'nin son hali takipçilerini şaşırttı. Nasıl zayıfladığı merak edilen Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı. Böylece kilo vermesine engel metabolik blokajlardan kurtuldu ve hızla incelmeye başladı.

    Ceyda Düvenci nin zayıflama sırrı #1

    Ünlü oyuncu zayıflama sürecini böyle anlattı:

    "Ödevlerim var"

    "İnanılmaz... Nasıl devam etmem... İlk seansta karın böylesi 5 cm, bacak bölgesinden 2 cm inceldi. Kalıcı bir incelmeden bahsediyorum.

    "38 beden oldum"

    Ödevlerim var bol su içiyorum zaten beslenmeye dikkat etmeye devam. 38 beden olmak hem sağlıklı hem de kıyafetlerimin içinde beni iyi hissettiriyor.

    Bunu korumak için de güvendiğim uzmanlara kendimi teslim etmeyi seviyorum. İkinci gelişim ve sonuç bel -7cm, bacak -4 cm"

    Ceyda Düvenci nin zayıflama sırrı #2


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