Ceyhun Fersoy darbedildiğini duyurdu

Seksenler dizisinde Şahin karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Fersoy, gittiği bir eğlence mekanında darbedildiğini söyledi.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde, kendi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.

Fersoy, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darbedildiğini duyurdu.

"DARP EDİLDİM"

Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Dün darbedildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı." ifadelerini kullandı.

Fersoy, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır." dedi.