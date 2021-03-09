Euro
9.0798
-1.26%
Dolar
7.6257
-1.63%
Altın
417.23
-0.26%
Borsa
1.547
1.08%
Bitcoin
406.579
7.65%
EXEN Coin
15.64
-0.63%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

    Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına engel olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

    'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

    GÖZYAŞLARI SEL OLDU

    Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi.

    "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

    Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun.'' demekle yetindi.

    Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu #1

    Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir