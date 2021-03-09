Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına engel olamadı.

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun.'' demekle yetindi.