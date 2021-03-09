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- Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına engel olamadı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 13:05
- Güncelleme : 09.03.2021 - 13:15
'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun.'' demekle yetindi.